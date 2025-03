A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio- Terzo Tempo è intervenuto il dirigente sportivo ex Napoli Pierpaolo Marino. Questo il pensiero a proposito del prossimo turno di campionato con la squadra di Conte in trasferta a Venezia e lo scontro diretto al vertice tra Atalanta e Inter:

"Venezia? Tecnicamente è inferiore al Napoli, ma se gli azzurri vanno al "Penzo" in modo compassato e sottovalutando gli avversari allora rischiano. Questa partita vale lo scontro diretto contro l'Inter: vale il 20% del discorso scudetto. Si tratta di una delle partite più importanti di questa stagione. Atalanta-Inter? Il pari è il risultato migliore, ma non è il più probabile. Se il Napoli non avrà la scelleratezza di sprecare l'opportunità i punti guadagnati potrebbero essere 5".