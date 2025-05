Dal mio punto di vista, con il Genoa il Napoli è stato padrone della partita fino al momento dei cambi. Conte è stato l'artefice principale di questa annata ed era molto triste nel post-gara, ma sono convinto che oggi non rifarebbe la sostituzione Raspadori-Billing. Il Napoli fino a quel momento era padrone della contesa e non c'era il sentimento di paura che si è avvertito altre volte, poi è stato tolto un elemento che era stato protagonista per inserire un centrocampista che ha fatto fatica a inserirsi a partita in corso, come accadde in occasione della sfida con il Milan. Con quel cambio non si è dato nulla, se non un messaggio di paura. Adesso sento dire che dobbiamo temere il Parma anche a causa del successo del Venezia, ma la paura devono averla gli altri".