Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha detto la sua sulla corsa allo scudetto: "Favorite? Sicuramente l'Inter, ma anche questa Juventus che ha dei margini di miglioramento incredibili. Margini di crescita dopo aver cambiato guida tecnica e aver rivoluzionato la rosa. Ci sarà una lotta fino in fondo per la vittoria del campionato. E non credo vedremo dei distacchi iperbolici, come hanno fatto negli ultimi due campionati Inter e Napoli. Ma allo stesso tempo, vedo gli azzurri leggermente avanti rispetto alle altre avversarie in lotta".