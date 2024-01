“La Juve ha dimostrato di essere viva e in una stagione in cui non ha gli impegni europei può lottare fino alla fine", garantisce Marino

"La Juve ha dimostrato di essere viva e in una stagione in cui non ha gli impegni europei può lottare fino alla fine. Con l'acquisto di Alcaraz ha messo una bella ciliegina sulla torta, un’arma in più a centrocampo. L'Inter dovrà impegnarsi molto per vincere lo scudetto perché la Juve è una squadra con qualità e con Allegri che si è dimostrato un grande allenatore. L'anno scorso era esposto ad impegni più dirigenziali che da tecnico, ora è tornato concentrarsi sul campo ottenendo i risultati che ci aveva abituato negli anni precedenti".