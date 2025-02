Marino: “Napoli? Con Conte la stessa amalgama di Spalletti. Con l’Inter…”

In vista della gara di domani fra il Napoli e l'Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino: " Il Napoli deve avere un approccio diverso rispetto a quando ha sbancato Udine. I bianconeri vanno trattati con lo stesso rispetto con cui si trattano le big. Compensano una relativa mancanza di qualità con la fisicità e la spregiudicatezza in contropiede. Alcuni elementi sono da prendere con le molle. Uno su tutti, Thauvin. E’ la fonte del gioco dei friulani: non dà punti di riferimento ed appena guadagna spazio o tira o fa assist grazie ad un piede ‘educato’. Un avversario che va attenzionato.

Conte? L’allenatore ha saputo gestire le prime situazioni e i primi campanelli d’allarme. Tra squadra e tecnico c’è un’intesa completa: hanno saputo isolarsi rispetto a quelle che erano le ingerenze societarie dell’anno scorso. Non vedo grandi difficoltà, non credo ci saranno motivi di conflitto o situazioni che possono sgretolare questo gruppo granitico. Dirò di più. In questo Napoli di Conte vedo la stessa amalgama che si era creata tra Spalletti e la squadra. Napoli e Inter per lo scudetto? Io penso di sì. Anche se l’Atalanta può essere la terza incomoda nel rush finale. Insomma, l’outsider".