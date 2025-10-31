FC Inter 1908
Marinozzi: “Sapete chi ha concesso meno in Serie A? Ecco perché il dato sull’Inter…”

Il giornalista, durante L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, ha parlato di un dato particolare relativo all'Inter di Chivu
Andrea Della Sala 

Sono andato a vedere: sapete qual è la squadra che ha concesso meno guardando gli xG? L'Inter. Juve e Udinese spostano tanto. Alcuni gol sono arrivati casualmente. Se i numeri rimangono questi i numeri dovranno diminuire. Il cambio atteggiamento della difesa è un tema. Molto più costante e incisiva la pressione dell'Inter e per farlo devi correre dei rischi. 

