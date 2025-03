In studio a Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi si è espresso duramente sulla Juventus di Thiago Motta

In studio a Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi si è espresso duramente sulla Juventus di Thiago Motta .

“Spero la squadra non segua più le direttive di Motta, perché se continuano a seguirle e si vedono queste cose in partita… Ogni domenica non sappiamo chi gioca.