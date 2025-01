Intervenuto in diretta su Calciomercato L'Originale, programma di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Davide Frattesi: "45 milioni in cambio di 10-12 gol in un campionato: tu non lo devi prendere per metterlo in panchina e farlo giocare 15' ma per metterlo titolare se hai una squadra d'assalto. Allora vale la pena spenderli.