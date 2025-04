Giancarlo Marocchi , ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter dopo il pareggio a Parma: "La differenza con l'anno scorso è che Calhanoglu ha avuto l'infortunio, non sta bene come l'anno scorso. A occhio era l'ultimo ad essere sostituito e il meno possibile: gli altri li puoi cambiare, ma se vuoi gestire hai bisogno di lui.

Bergomi ha ragione, l'età ha il suo peso: Acerbi è sempre concentrato ma ha 36 anni e qualche duello nel secondo tempo può perderlo. Con l'Udinese lui entra in campo e prende il rosso perché la squadra era in netta difficoltà: è diventato un bravissimo allenatore perché ha fatto anche questo. Dicono abbia fatto una boiata, una boiata no: lui entra in campo, passano due minuti, prendi tempo e la porti a casa. E Farris non può fare l'Inzaghi. Il Bayern? Con questi giocatori a mezzo servizio è un'occasione: minimo è 50-50".