A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, dagli studi di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha parlato così della gara dello Stadium. "La Juve è ancora alla ricerca di equilibrio, non vedo ancora questa elettricità, determinazione e compattezza per raggiungere il risultato. Kolo Muani? Ha fatto tutti questi gol, nel contesto della squadra non lo valuto perché servono ancora partite".