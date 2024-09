Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Domenico Marocchino, ex calciatore, ha è tornato così sul derby di domenica: "Difficile dire se il derby sia la svolta per il Milan, ogni partita ha il suo sviluppo. Però direi che l'aspetto mentale è importante, ma prima di tutto devi stare bene fisicamente. Altra cosa i giocatori di talento non devono essere troppo sacrificati in fase difensiva. Se a Baggio, Totti e Del Piero facevi fare una fase difensiva faticosa, non avrebbero reso così".