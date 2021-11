Marolda: “Inter temibile, il Napoli non può giocare come nelle ultime gare”

Le parole del giornalista: "Nerazzurri temibili, come complesso, per uomini e potenza di calcio sono anche più forti del Milan a parer mio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Francesco Marolda, giornalista, ha parlato così in vista del big match di domenica sera tra Inter e Napoli: "Nerazzurri temibili, come complesso, per uomini e potenza di calcio sono anche più forti del Milan a parer mio. Vero anche che il Napoli stavolta dovrà trovare una strategia di gara abbastanza importante. Gli azzurri dovranno migliorare la condizione atletica e di testa rispetto alle ultime partite. Alcuni uomini erano un po' sulle gambe e le gare con la Nazionale non aiutano molto, ma con l'Inter non si può giocare come nelle ultime gare".