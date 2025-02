“Questi strumenti ci consentiranno di incrementare la raccolta dei campioni biologici, fondamentale per la conoscenza degli aspetti biochimici e metabolici di queste patologie”, ha spiegato la prof.ssa Valeria Sansone, direttore clinico-scientifico del Centro. La priorità per i clinici e i ricercatori, infatti, è quella di raccogliere e studiare il maggior numero di dati, necessari per costruire la storia naturale di queste patologie rare e complesse e per le quali si sta lavorando per arrivare ad una cura risolutiva. Solo nel 2024 nell’unità di ricerca clinica del NeMO Milano, il Clinical Research Center“Nanni Anselmi”,sono stati gestiti e condotti 55 studi clinici, di cui 29 interventistici con la sperimentazione di nuovi trattamenti farmacologici, 23 osservazionali e 3 programmi EAP (Expanded Access Programs - EAP), ossia programmi di accesso “espanso” per farmaci distribuiti in uso compassionevole, previsti proprio per malattie rare e gravi.