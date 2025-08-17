Marotta diventa azionista dell’Inter: ecco il motivo. Il prezzo delle quote…

Amministratore delegato e presidente del club nerazzurro, il dirigente ha assunto anche il ruolo di azionista

Gianni Pampinella Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 10:32)

Nuovo capitolo nella storia dell’Inter e di Beppe Marotta. Amministratore delegato e presidente del club nerazzurro, il dirigente ha assunto anche il ruolo di azionista, entrando ufficialmente nel capitale sociale.

"L’Inter ha annunciato che Oaktree, fondo proprietario del club, ha ceduto il 2 per cento delle azioni della società a Marotta. Un’operazione che, secondo il comunicato ufficiale, testimonia «grande compattezza di intenti fra proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi». Il prezzo a cui sono state cedute le quote non è noto. Di certo il manager, entrando nel capitale, ha scommesso su un futuro guadagno in caso di cessione del club, o di quotazione in Borsa, eventualmente anche dopo la fine dei suoi incarichi nell’Inter", sottolinea Repubblica.

"E nel giorno in cui Marotta diventa azionista, la squadra di Chivu ha battuto 2-0 i campioni di Grecia dell’Olympiacos, con gol di Dimarco e Thuram. Un 3-5-2 più coperto ha consentito al tecnico rumeno di chiudere la prima amichevole senza prendere gol".

(Repubblica)