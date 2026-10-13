"È una partita importante per noi, come tutte quelle di Champions. La affronteremo con il massimo rispetto per l'avversario, ma con la volontà di ottenere un risultato positivo": è l'auspicio del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine della cerimonia di conferimento del premio 'Volti della Metropoli', svoltasi a Palazzo Marino, a poche ore dalla sfida col Bruges a San Siro.

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Marotta torna a parlare del nuovo stadio San Siro: "Quello che ho annunciato ieri all'assemblea dei soci è che di certo quanto prima sarà presentato da Milan e Inter, sarà lo stadio del futuro".

Il presidente nerazzurro sottolinea la soddisfazione personale riguardo il premio Volti Metropolitani conferitogli questa mattina: "Sicuramente è uno dei premi più significativi che ho avuto la fortuna di ricevere. L'Osservatorio mira a salvaguardare uno sguardo nell'aspetto sociale, di valorizzazione della città di Milano, quindi questo esula dai premi tradizionali dello sport e si identifica in un aspetto umano di grande significato".