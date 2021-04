Marotta-Cairo, telefonata infuocata: chieste le dimissioni da consigliere di Lega

Il presidente del Torino ha duramente attaccato Inter, Juventus e Milan dopo la notizia della nascita della Superlega

La notizia della nascita della Superlega ha generato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio e non solo. In Italia le polemiche non sono di certo mancate: la decisione presa da Inter, Juventus e Milan di aderire al nuovo progetto europeo è stata duramente criticata dagli altri club di Serie A. Tra gli oppositori più accesi spicca Urbano Cairo , presidente del Torino, che non le ha mandate a dire in particolare ad Andrea Agnelli e a Beppe Marotta, sottolineando i loro ruoli istituzionali all'interno della Lega Calcio.

Come scrive il Corriere dello Sport, il numero uno granata ha avuto un acceso scambio di opinioni con l'ad dell'Inter: "Sono state diverse le società che hanno chiesto a Marotta di dimettersi dalla carica di consigliere federale, non ritenendo che potesse più rappresentare la serie A in Federazione. «Tu sei ad dell'Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Super Lega, non puoi rimanere a rappresentare la serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione come la Lega», ha ribadito sempre Cairo, protagonista poi di un'ulteriore telefonata infuocata con l'ad nerazzurro".