Sky – Inter, Marotta è ad Appiano: confronto con Inzaghi sul mercato?

Tra campo e mercato, l'Inter si avvicina alla trasferta di venerdì sera al Bentegodi contro l'Hellas Verona con l'incognita dell'ultimo colpo

Il dirigente interista ha pranzato alla Pinetina e probabilmente si tratterrà fino all'inizio dell'allenamento, previsto per le 17.30-18. Possibile, sostiene l'emittente, anche un confronto con Simone Inzaghi sul mercato, che vede i nerazzurri alla ricerca di una punta. Come vi abbiamo riportato, in attesa di possibili sviluppi sulla pista Correa, il nome forte in questo momento è quello di Andrea Belotti.