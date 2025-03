Una giornata storica per gli Inter Club di tutto il mondo e i suoi soci, invitati a San Siro per partecipare a un evento unico

Una giornata storica per gli Inter Club di tutto il mondo e i suoi soci, invitati a San Siro per partecipare a un evento unico. In occasione di Inter-Udinese, gara valida per la 30ª giornata di Serie A, il Club nerazzurro celebra il record assoluto di 228.220 soci iscritti, distribuiti in 80 Paesi diversi, con un appuntamento speciale dedicato agli Inter Club.