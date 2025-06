Beppe Marotta, presidente dell'Inter, intervenuto sul palco del Festival della Serie A a Parma, ha parlato così dell'addio di Simone Inzaghi: "Siccome il calcio è un mondo in cui tutto si brucia e l’imprevedibilità la fa da padrona, martedì abbiamo assistito a una dichiarazione ufficiale del nostro allenatore, che tanto ha fatto per l'Inter in questi anni è stato il principale artefice della stagione: in modo molto concreto ha detto di vedere il proprio ciclo all'Inter finito e di voler provare un'esperienza alternativa.