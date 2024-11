Intervenuto alla presentazione del libro "Inter, il nuovo secolo" di Beppe Severgnini, Beppe Marotta ha toccato diversi argomenti. Il presidente nerazzurro ha spiegato il motivo che lo ha spinto a scegliere Simone Inzaghi per il dopo Conte. "La scelta è adeguata anche al momento. In quel momento pensavo servisse un profilo come quello. In alcuni momenti magari serve più autorevolezza, in altri maggiore capacità di gestione".