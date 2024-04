In fondo, i titoli sarebbero 9 e mezzo perché la stagione 2018-19 è stata vissuta dentro la casa della Signora solo per un breve tratto: già il 25 ottobre lasciava Torino e meno di due mesi dopo stringeva la mano di Zhang. Gli almanacchi, però, non mentono mai: quello scudetto è anche “suo” perché la squadra poi campione con Allegri è stata comunque costruita sotto la supervisione di Marotta, contrario dall’inizio all’azzardo (economico e tecnico) di CR7. Dietro al no detto alla superstar portoghese c’era, però, il sì a un metodo di lavoro, consolidato nel tempo e che ormai in viale della Liberazione hanno digerito: bisogna crescere con costanza, ma è vietato fare il passo più lungo della gamba.

Dalla mossa bellica di Conte, generale per il rilancio sia a Torino che a Milano, alle scelte più rasserenanti di Allegri e Inzaghi per allungare il ciclo vincente dopo i tormenti di Antonio: c’è un preciso filo in questi anni, il dirigente politico ha sempre mediato con l’allenatore del momento. È sempre il tecnico la figura al centro del villaggio, da “picconare” se i risultati non arrivano come nello scorso campionato, ma mai da cacciare dal tempio: dai tempi di Zamparini a Venezia, il “Kissinger” di Varese ha cancellato la parola “esonero” dal dizionario. Lo sa Allegri, che sembrava perduto dopo l’ennesima caduta a Sassuolo nel 2015-16 e finì per trionfare ancora, e lo sa pure Conte, “trattenuto” dopo mille turbolenze nell’estate 2020. Con questo decimo titolo in arrivo, Marotta stacca Giampiero Boniperti, che da presidente operativo e cannibale alla Juve si era fermato a nove titoli", sottolinea Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.