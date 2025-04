"L'Inter farà la seconda squadra se ci sarà la possibilità, se una squadra dovesse rinunciare all'iscrizione nel campionato di Serie C"

"L'Inter farà la seconda squadra se ci sarà la possibilità, se una squadra dovesse rinunciare all'iscrizione nel campionato di Serie C, quindi attendiamo". Così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta durante l'evento 'Il Foglio a San Siro'.

"La seconda squadra è perfetta per avere uno zoccolo duro di giocatori italiani: al di là dell'aspetto economico infatti - spiega il dirigente interista - c'è la volontà di creare un serbatoio da cui attingere per avere giocatori. Soprattutto perché per l'attuale organizzazione del calcio italiano, dopo le prime squadre c'è l'under 19. Avere un cuscinetto fra le due squadre è fondamentale".