Il Giornale – Inter, Marotta rinnova fino al 2027: segnale politico importante

"Zhang approfitta del cda nerazzurro, cui partecipa rigorosamente in videoconferenza dalla Cina (manca dall'Italia dalla fine della scorsa stagione) per annunciare abbastanza a sorpresa il rinnovo del contratto di Marotta fino al 2027. Aveva un accordo fino al 30 giugno 2025 e il primo rinnovo (febbraio 2022) lo firmò a 4 mesi dalla scadenza. Non c'era quindi nessuna necessità operativa per questa sigla anticipata, ma è ovviamente un segnale, anche politico, molto importante. Marotta pensava alla federazione, evidentemente avrà cambiato idea".