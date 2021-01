Inter, tutto confermato: colpo per le giovanili, preso il baby Marsetic. Ecco l’indizio social

Colpo in prospettiva per l’Inter: come anticipato nei mesi scorsi da Fcinter1908, i nerazzurri hanno prelevato dagli sloveni del Koper il baby attaccante Enej Marsetic, talentuoso classe 2004. Il ragazzo, che già da diversi giorni si trova a Milano insieme alla sua famiglia, entrerà a far parte del vivaio interista. In attesa dell’annuncio ufficiale, ci ha pensato lo stesso giocatore a confermare il buon esito dell’operazione con un indizio social decisamente eloquente: sul suo profilo Instagram ha infatti sostituito la sua squadra di appartenenza da Koper a Inter.