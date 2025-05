Si avvicina il giorno della finale di Champions League, evento che non riguarderà solamente Monaco (città dove si svolgerà la partita), Milano (casa dell'Inter) e Parigi (sede del Paris Saint-Germain). Come riporta Le Parisien, c'è grande fermento anche a Marsiglia, dove si respira una forte rivalità contro i parigini.

Se nel 2020 la Prefettura di Polizia diramò un'ordinanza che vietava di girare con vessilli del PSG, successivamente revocata, questa volta l'intenzione è solo quella di "consigliare vivamente" di non girare per Marsiglia con i colori del club parigino sabato sera. Il Ministero dell'Interno ha però diramato una nota di allerta su possibili "manifestazioni di giubilo" con annessi disordini in caso di vittoria dell'Inter e sconfitta della formazione di Luis Enrique. A questo proposito, la Prefettura ha fatto sapere di aver predisposto per sabato sera un piano di sicurezza pubblica "pronto a essere attivato e adattato a qualsiasi circostanza".