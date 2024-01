Martinez (ct Portogallo): “Miglior giocatore, ecco perchè ho votato Brozovic”

Il commissario tecnico della Nazionale lusitano ha scelto l'ex centrocampista dell'Inter come FIFA Best Player 2023

Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione della FIFA per il 2023. Per quanto riguarda la categoria "miglior giocatore", a vincere è stato Lionel Messi, che ha trionfato davanti a Haaland e Mbappe. Il compito di votare spettava a capitani e ct delle Nazionali e ad alcuni giornalisti. Roberto Martinez, commissario tecnico, ha sorpreso un po' tutti con le sue scelte: al primo posto ha messo Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell'Inter oggi in forza all'Al-Nassr, che precede Bernardo Silva e Messi.

Questa la sua spiegazione: "Brozovic ha fatto una stagione molto interessante. Ha giocato un'ottima finale di Champions League contro il Manchester City e per dei dettagli minimi non ha vinto. Rappresenta un modo di giocare che per una squadra come la Croazia, durante i Mondiali, doveva essere salvato in video e mostrato alle generazioni future. Rappresenta una generazione della Croazia".