Martinez: “Vanheusden migliorerà ancora dopo aver giocato 20 gare in Serie A. Spero…”

Il c.t. del Belgio risponde a chi voleva in campo il difensore almeno contro la Bielorussia

In Belgio in molti si sono stupiti del fatto che Roberto Martinez non abbia concesso nemmeno un minuto a Zinho Vanheusden. Anche contro la Bielorussia il difensore è rimasto in panchina per tutta la gara. Il c.t. Roberto Martinez risponde così alle critiche: "Zinho è ancora giovane, migliorerà ancora dopo aver giocato 20 partite in Serie A".