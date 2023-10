Inter, Martins compie oggi 39 anni: “Esultanze che non ci dimenticheremo mai”

Compie oggi 39 anni "Oba Oba" Martins. Arrivato in nerazzurro nel 2001, la sua avventura inizia in Primavera a cui segue poi l'esordio in Prima Squadra. Colleziona complessivamente 134 presenze, realizzando 49 reti. Tra i suoi gol più iconici vi è sicuramente quello segnato contro l'Arsenal. La sua velocità, le sue capriole e la sua grinta lo hanno fatto entrare nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter, con cui ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.