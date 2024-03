"Per giorni gli occhi del mondo del calcio sono stati puntati sul procuratore federale Giuseppe Chinè, da ieri invece tutti guardano a lui, il Giudice Sportivo della Lega Serie A, l’uomo chiamato a decidere se e in quale misura punire Francesco Acerbi per i fatti di Inter-Napoli. Gerardo Mastrandrea, magistrato romano di 60 anni, prende il posto di Giampaolo Tosel alla fine di agosto del 2016, nomina che rientra nel rinnovamento voluto dal presidente della Figc Tavecchio. Mastrandrea si era fatto conoscere nella giustizia sportiva del calcio come presidente della Corte federale d’Appello, incarico che aveva ricoperto per quattro anni. In precedenza era stato componente e vice presidente vicario della CAF, partecipando a varie commissioni e gruppi di lavoro per la riforma delle norme federali", scrive La Gazzetta dello Sport.