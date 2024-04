Marco Materazzi ha commentato la sfida in programma a San Siro contro l' Empoli : "I nostri titolari? Schieriamo la squadra migliore a parte Sommer, anche se Audero è una garanzia. Ritorno dalla pausa? Si torna ad Appiano, si torna dove si sta bene, si torna con un obiettivo chiaro che abbiamo di fronte e dobbiamo conquistare. Segreto del campionato dell'Inter? Lo dicono i ragazzi: stare bene insieme, aver acquisito una mentalità forte dopo una sconfitta grande in Champions. Può capitare di uscire dalla Coppa Italia magari non meritandolo. L'obiettivo va conquistato anche stasera, non bisogna dare coraggio a chi insegue. Bisogna farlo anche stasera. Fossi negli altri non avrei tante aspettative. Dipendiamo solo da noi, abbiamo grande margine. Stasera bisogna fare attenzione. Ma siamo a San Siro e San Siro è casa nostra".

"Barella, Darmian, Bastoni e Frattesi in Nazionale? Li vedo bene, gli voglio troppo bene. A partire dal numero 23. Darmian ha dimostrato di essere molto più forte di quanto si pensasse, Frattesi lo sta dimostrando segnando quando entra. Siamo in buone mani. Gol Barella? Non ha bisogno di stimoli o della fascia da Capitano in Nazionale. Meriti alla società Inter? Basta vedere come è stata composta la squadra per dare merito a chi lo merita. Lo staff ha fatto un grandissimo lavoro, giocatori presi a parametro zero, non si è sbagliato niente. Un giocatore simbolo e un giocatore sorpresa? Dico Thuram e Pavard. E poi Lautaro perché deve firmare, spero che firmi presto: è il nostro Capitano", ha concluso Materazzi.