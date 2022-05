Materazzi: “Inter deve vincerle tutte, Milan può perdere ovunque. Mio erede? Scontatoi”

L'ex difensore dll'Inter Marco Materazzi ha parlato del suo passato ma anche della lotta scudetto per i nerazzurri

"Mi sono goduto ogni istante, ho giocato tanto poi ho avuto la fortuna di avere una famiglia vicino. Quando ho smesso Leonardo mi ha detto che desideravo troppo e allora ho smesso perché non potevo allenarmi per non giocare. Difficile per un allenatore gestire tante teste diverse. Non giocare a qualsiasi età rode, ma quando mi hanno detto questo ho smesso. Se non sei forte dopo il primo anno che hai smesso fai fatica".