Materazzi a Inter TV: “Lautaro e Calha? Gente seria che non si siede. Ricordo che de Vrij…”

Marco Materazzi ha analizzato la finale in programma tra poco tra Napoli e Inter: "La semifinale contro la Lazio? Se permetti mi sbilancio. La migliore Inter. Si è vista una squadra che sembrava quasi si allenasse, unico rammarico non averla chiusa prima per noi che facevamo il tifo sulle tribune. Le finali non si giocano si vincono. Mi auguro di giocarla come tre giorni fa e di portarla a casa. Napoli? Mazzarri cercherà di dare più sicurezza rinunciando a qualche metro davanti. L'Inter dopo la Champions - pur persa - ha la consapevolezza di poter vincere contro chiunque. Mi accontenterei di giocare come l'altra sera. Favorita? Dovrei dire che il Napoli è Campione d'Italia. Un po' mi spaventa dirlo, ma l'Inter è favorita. Mi aspetto un Napoli guardingo che cercherà di impensierirci con Simeone. In semifinale sono passati in vantaggio ma è stata una partita diversa, loro hanno speculato sull'1-0. Spererei di passare in vantaggio".