A New York come Ambasciatore per la Lega Serie A, l'ex difensore ha parlato anche del momento dei nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo 2025 (modifica il 4 marzo 2025 | 14:32)

«Le potenzialità dell'Inter le conosciamo tutti. Adesso sta passando un momento dove ha diversi infortuni, ma oggi leggevo che potrebbe fare addirittura 67 partite in un anno, che sono tantissime. Con il recupero degli infortuni, poi c'è una buona rosa, abbastanza profonda per poter affrontare anche il Mondiale per Club». Così Marco Materazzi, ad un evento a New York al quale ha partecipato in veste di Ambassador per la Lega Serie A.