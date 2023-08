Materazzi ricorda Mazzone: “Non mi sarei mai dimenticato di te. Riposa in pace”

Materazzi posta anche una foto di Mazzone che indossa una tuta della Roma. Nel documentario 'Come un padre', su Carlo Mazzone che Prime Video ha trasmesso l'anno scorso, fra gli intervistati c'era anche Materazzi: "Creano un tutt'uno con tutti i componenti e le persone che lavorano per il club - le sue parole riferite a Mazzone e José Mourinho -: che sia un giocatore, uno dello staff o un magazziniere. Ognuno è disposto a buttarsi nel fuoco per questi personaggi, perché creano veramente qualcosa di speciale".