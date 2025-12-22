La piramide di Marco Materazzi dei difensori più forti della storia della Serie A. Per Cronache di Spogliatoio e Lega Serie A, ecco la top 10 di difensori per l’ex Inter. Sorprende che in testa non c’è un giocatore nerazzurro.
La piramide di Marco Materazzi dei difensori più forti della storia della Serie A: il primo interista è Maicon, ma non è in testa
È Alessandro Nesta in cima alla piramide, l’ex difensore di Milan e Lazio. Subito sotto un altro milanista e un interista: Paolo Maldini e Maicon, il primo interista della graduatoria.
Sotto ci sono Fabio Cannavaro, Javier Zanetti e Roberto Carlos; chiudono la piramide Lucio, Giorgio Chiellini, Lilian Thuram e Franco Baresi.
