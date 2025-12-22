FC Inter 1908
Materazzi fa la sua top 10 di difensori: in testa non c’è un interista! Maicon davanti a Zanetti

La piramide di Marco Materazzi dei difensori più forti della storia della Serie A: il primo interista è Maicon, ma non è in testa
Alessandro Cosattini Redattore 

La piramide di Marco Materazzi dei difensori più forti della storia della Serie A. Per Cronache di Spogliatoio e Lega Serie A, ecco la top 10 di difensori per l’ex Inter. Sorprende che in testa non c’è un giocatore nerazzurro.

È Alessandro Nesta in cima alla piramide, l’ex difensore di Milan e Lazio. Subito sotto un altro milanista e un interista: Paolo Maldini e Maicon, il primo interista della graduatoria.

Sotto ci sono Fabio Cannavaro, Javier Zanetti e Roberto Carlos; chiudono la piramide Lucio, Giorgio Chiellini, Lilian Thuram e Franco Baresi.

