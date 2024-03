Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni dell'emittente cilena Mega: "Zamorano è una leggenda e un amico. La mia prima partita contro di lui risale all'esordio nella massima serie contro l'Inter. Abbiamo legato... avevo molta paura (ride). Una settimana prima giocavo in terza serie a Carpi e poi mi sono ritrovato a Perugia. Non riuscivo a dormire. Il mio sogno era scambiare maglia con lui, ce l'ho ancora".

"Sanchez? Mi sembra che Alexis stia facendo molto bene all'Inter: gioca in una squadra molto importante in Italia, ha vinto uno scudetto, la Supercoppa contro la Juventus. Per noi è un idolo, perché battere la Juve è la cosa più bella. Penso che non sia molto contento perché gioca poco. Anche io non ero molto felice quando ho finito la mia carriera perché volevo giocare".