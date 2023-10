Matri: “Considero Inter superiore ad altre rivali. Non mi aspettavo ci ricascasse”

Alessandro Matri, dopo la partita dell'Inter contro il Bologna, in studio a DAZN, in "Tutti bravi dal divano", ha parlato della prestazione dei nerazzurri e in generale del momento che gli uomini di Inzaghi stanno attraversando. «Se mi aspettavo questa classifica dopo quella vittoria nel derby? No. Non immaginavo questa classifica dopo la partita contro il Milan. Anche perché considero superiore alle altre rivali», ha detto.