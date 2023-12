Matri: “Inter, segnali diversi. Passo falso con Juve, che forza in Coppa. Il Napoli…”

Su DAZN, dopo la vittoria sul Monza che ha riportato la Juventus al primo posto, in attesa dello scontro diretto tra Inter e Napoli di domani sera, Alessandro Matri ha detto la sua sulla lotta scudetto e della sfida del Maradona. «Ci sono segnali diversi da domenica a domenica. Nella partita contro i bianconeri la squadra nerazzurra ha fatto un piccolo passo falso, specie nel secondo tempo, non è stata la formazione che siamo abituati a vedere ma anche in Coppa ha fatto male nel primo tempo e poi ha dimostrato tutta la sua forza», ha detto sugli uomini guidati da Inzaghi.