"Sicuramente una brutta sconfitta del Napoli, non mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo tempo dopo che nel primo aveva dominato. Non c'è stata la reazione nel secondo tempo e mi ha lasciato un po' perplesso, così come il post partita di Conte mi ha lasciato dei punti di domanda. Conte è nervoso, usa molto spesso questo tono e questi paragoni. Le aspettative erano alte perché hanno preso Conte non per il valore della rosa. Ha capito che forse non riesce in quello che sperava, Lukaku non sta rendendo come sperava. Avere centravanti che non arriva a 20 gol per Conte è una bella botta".