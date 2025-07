L'ex attaccante elogia il giovane nerazzurro: "Da due anni segna in Serie B, è pronto per il salto"

Alessandro Matri, ex attaccante e oggi opinionista, ha espresso parole di grande stima per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per l'ex giocatore la scelta del club nerazzurro di trattenere in rosa l'attaccante è la scelta migliore.