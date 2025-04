Bologna ha pesato tanto sull’Inter. Non ho visto tutta questa stanchezza all’inizio, ho visto differenza di approccio e mentalmente tra le due squadre, ma i nerazzurri sono ancora in corsa su due grandissimi obiettivi e sono forti. Taremi va ritrovato, Frattesi dall’inizio va ritrovato, Inzaghi deve davvero ritrovare tutto il gruppo e renderli tutti importanti ora.

L'Inter dipende tanto da Thuram e Lautaro, come l'assenza di Calhanoglu quando non gioca pesa tanto. Le aspettative su Taremi erano alte per quanto aveva fatto nel campionato portoghese, ma ancora non ha inciso. Anzi, vi dico che è anche goffo nei movimenti, spiace dirlo ma si vede proprio che non si è inserito”.