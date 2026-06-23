Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Mattei ha parlato della situazione del Milan . Il club rossonero ha scelto il nuovo assetto societario, tutti i nomi sono stati scelti da Gerry Cardinale.

"Io di questa strategia capisco poco o niente. Il problema di fondo è che invece l'Inter vince da quando c'è Marotta, e che la Juventus ha vinto sempre quando c'era lui. Un timoniere in dirigenza rappresenta una figura importante. Io per esempio penso che in prospettiva la Juventus con Carnevali abbia fatto un ottimo acquisto".