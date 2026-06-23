FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mattei: “Milan? Strategia che capisco poco. Il problema di fondo è che invece l’Inter…”

ultimora

Mattei: “Milan? Strategia che capisco poco. Il problema di fondo è che invece l’Inter…”

Mattei: “Milan? Strategia che capisco poco. Il problema di fondo è che invece l’Inter…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Mattei ha parlato della situazione del Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Mattei ha parlato della situazione del Milan. Il club rossonero ha scelto il nuovo assetto societario, tutti i nomi sono stati scelti da Gerry Cardinale.

Milan Ibrahimovic Cardinale
Getty Images

"Io di questa strategia capisco poco o niente. Il problema di fondo è che invece l'Inter vince da quando c'è Marotta, e che la Juventus ha vinto sempre quando c'era lui. Un timoniere in dirigenza rappresenta una figura importante. Io per esempio penso che in prospettiva la Juventus con Carnevali abbia fatto un ottimo acquisto".

(TMW Radio)

Leggi anche
Platini: “Italia deve ripartire da zero. Ecco cosa abbiamo fatto in Francia. Non è...
Inter, campagna Abbonamenti 2026/27: rinnovi, fasi di vendita e 3 tipologie, date e dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA