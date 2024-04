"Il Cagliari ha un allenatore preparatissimo che non ha certo bisogno dei miei consigli per impostare al meglio la gara dal punto di vista tecnico-tattico. L’unica cosa che posso dire, da ex giocatore, è che il calcio riserva sempre delle sorprese. Sulla carta ora come ora questa per i sardi parrebbe una sfida proibitiva, ma spesso il campo racconta altre cose. Inoltre sottolineo che oggi ci sono tantissimi episodi collaterali che possono condizionare il risultato di un match. Nel calcio moderno un’espulsione, magari determinata da quelle ammonizioni ‘facili’ che vengono comminate da qualche anno a questa parte, un intervento del VAR o qualunque altra variabile finiscono per favorire o destabilizzare l’una o l’altra squadra. Proprio per questo motivo, in ciascuna gara può accadere tutto e il contrario di tutto. Certo, in teoria a San Siro non ci dovrebbe essere partita. Però…"