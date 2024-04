Tra campo e mercato: l'Inter guarda al futuro. In attesa di conquistare lo scudetto, che è sempre più vicino, la società sta già iniziando a programmare la nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la priorità dei nerazzurri è un difensore e in cima alla lista di Marotta c'è Hermoso, in scadenza di contratto e in uscita dall'Atletico Madrid.