Secondo Matthäus, l’Inter dovrebbe aggredire alto il Bayern: “Se li pressi e li metti sotto, vanno in difficoltà – non lo sopportano. Ma l’Inter non ha le forze per farlo”. Ai nerazzurri, infatti, mancherebbe la velocità che, a suo dire, “possiede l’80% delle squadre della Bundesliga”. La sua conclusione è chiara: “Per me, l’Inter non è la favorita. So bene di cosa è capace il Bayern Monaco”.