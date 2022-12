Matthäus: “Germania, Flick ha fatto questo errore. Bierhoff e la Federazione hanno…”

La Germania, insieme al Belgio, è stata una delle grandi delusioni del Mondiale in Qatar. Per la seconda volta consecutiva i tedeschi sono usciti ai gironi. "La squadra non ha giocato insieme e questo è un errore di cui devo incolpare l'allenatore, anche se non ho mai criticato Hansi Flick prima. È l'allenatore giusto per me, ma ha comunque fatto delle cose nella prima partita e in preparazione che forse si sarebbe dovuto fare diversamente", dice Lothar Matthäus su Sky Sport.