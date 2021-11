Matthaus: “Inter, prendi Wirtz! Dzeko uomo derby. Scudetto? Napoli favorito”

L'ex centrocampista tedesco carica i nerazzurri: "Il Milan ha 7 punti di vantaggio, ma in queste sfide non conta"

Lothar Matthaus, indimenticato ex centrocampista tedesco dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport a pochi giorni dal derby di Milano: "Il Milan è in testa alla classifica assieme al Napoli e ha 7 punti di vantaggio sull'Inter: sono tanti. Ma nel derby questi aspetti non contano. I nerazzurri sono attrezzati per vincere e arrivano al big match con il morale alto grazie all'importante vittoria in Champions contro lo Sheriff".