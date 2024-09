In Germania ha fatto molto discutere l'esclusione di Jamal Musiala dalla lista dei 30 candidati per il Pallone d'Oro. Lothar Matthaus, che vinse questo riconoscimento nel 1990, ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa alla Bild: "Musiala? Con i disordini che hanno prevalso in casa Bayern negli ultimi due anni, nessun loro giocatore potrà vincere il Pallone d'Oro".