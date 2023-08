Adani: “Lukaku che non risponde ai compagni è triste. Ma non raccontiamo ai tifosi che…”

Sentire i compagni che dicono che non rispondeva, giochi su 3-4 tavoli: ha perso ogni riferimento personale, si è chiamato fuori dall'Inter. I tifosi nerazzurri erano più di 72mila al 20 agosto, è una cosa che non ha quasi senso: quando si presenteranno Barcellona, Bayern e Benfica l'Inter avrà 75mila persone, gioca in un popolo in cui quando viene la BBC gli opinionisti non guardano la camera, ma la tribuna. Ed è gente che ha giocato a Old Trafford o Anfield. L'Inter secondo me è un po' debole per quello che ha fatto e per il livello mantenuto negli ultimi anni, anche in Champions".