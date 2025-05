Intervenuto nella trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Mauro ha parlato del campionato del Napoli. A 4 giornate dalla fine il Napoli guida la classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter. "Per noi che abbiamo giocato conta solo la prestazione, non vanno fatti i calcoli".

"Il campionato del Napoli è stato da 10, se dovesse vincere lo scudetto allora sarebbe da 10 e lode, quello che hanno fatto i giocatori e Conte è straordinario. Anni di Napoli non vanno via, non andranno mai via. La maglia non l’ho mai baciata, ma l’ho sempre rispettata.".